Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in kuzeyi ile Lübnan’ın güneyindeki İsrail ordusuna ait hedeflerin insansız hava araçları (İHA) ve roketlerle vurulduğu belirtildi. Lübnan’ın güneyinde yer alan Merkeba, Beyyada, Ayn İbil, Nakura, Adise ve Raşaf bölgeleri ile Bint Cubeyl çevresindeki İsrail askeri unsurlarının hedef alındığı ifade edildi.

İsrail tarafında ise Kiryat Şimona, Menara, Metula, Karmiel ve Akka başta olmak üzere çok sayıda yerleşim ve askeri noktanın saldırıların hedefi olduğu kaydedildi. Ayrıca Nehariye kenti ile çeşitli askeri üsler ve Golan Tepeleri’ndeki bazı noktaların da vurulduğu aktarıldı. Hizbullah, gün içinde İsrail ordusuna karşı toplam 46 saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

İsrail saldırıları Lübnan’da bilanço ağırlaşıyor

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’dan atılan füzelere karşılık olarak ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiğini açıklamış, ardından Lübnan genelinde geniş çaplı hava saldırıları başlatmıştı. Başkent Beyrut’un da hedef alındığı saldırılarda, deniz ve hava unsurlarının yanı sıra kara operasyonlarının da genişletildiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 89’a yükseldi. Lübnan hükümeti ise çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıkladı.