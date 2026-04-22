Son Mühür / İzmir'de her geçen gün tartışmalar gündeme gelmeye devam ediyor. Son günlerde Karşıyaka üzerinden sesler yükselirken; Mavişehir’deki TOKİ alanının satışı sonrası başlayan tartışmalar ise sıcaklığını koruyor. Mavişehir bölgesindeki alanla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay meclis toplantısında yaptığı açıklamada “Yapılan şeytanlığa nutkum tutuldu” diyerek yorumda bulunmuştu. Tugay’ın açıklamasının ardından kent gündeminde çokça konuşulacak bir rest geldi. İZKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı yüksek mimar Azat Yeşil, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu’ndan (İEKKK) istifa etmiş, daha sonra yaptığı açıklamada, “"İzmir'in ileri gelen iş insanlarıyla birlikte ortak bir proje gerçekleştirerek bölgeye bir Yaşlı Bakımevi kazandırmayı hedefliyoruz. Bu konudaki yazılı başvurumuzu yapmaya hazırız. Şahsıma ve şirketimize yönelik ağır ifadelerin aksine, ne 'Şeytani bir düşüncemiz' ne de hileli bir işimiz olmuştur; buna ihtiyacımız da yoktur." demişti.

Yeni belge gündeme bomba gibi düştü

İki taraftan karşılıklı açıklamalar gelirken gündeme yeni bir belge bombe gibi düştü. İZKA tarafından bundan 5 yıl önce Karşıyaka Belediyesi alanındaki 1694,23 metrekarelik hisseyi almak için teklif götürüldüğü ancak bu teklifin Cemil Tugay'ın başkan olduğu dönemde meclis kararıyla reddedildiği ifade edildi.

Karşıyaka'dan ret kararı gelmiş!

İZKA tarafından Karşıyaka Belediyesi'ne gönderilen talep yazısında, "Söz konusu arsa üzerinde Belediyeniz hissesinin şirketimize devredilmesi karşılığında yine Belediyeniz adına kayıtlı bulunan Karşıyaka İlçesi Örnekköy Mahallesi 2554 ada ve 3 parsel numaralı arsası üzerine ilgili birimlerinizce detayları belirlenmiş şart ve şekillerde bir kapalı yüzme havuzu inşaatının kamu ile belediyeniz ihtiyacı ve menfaatleri de göz önünde bulundurularak şirketimizce yapılması hususunu onay ve müsaadelerinize arz ederiz." ifadelerinin kullanılması dikkati çekti.

Gelen son bilgilere göre ise; İZKA'nın bu talebinin Cemil Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı'nı yürüttüğü 03.01.2022 tarihinde, ilk olarak Gençlik, spor, hukuk, plan, bütçe ve imar komisyonlarında daha sonra da mecliste reddedildiği ortaya çıkmış oldu.

"Benim isteğim olsa neden reddedilsin?"

Bu satışı hiçbir dönemde istemediğini söyleyen Başkan Tugay, "Benim Karşıyaka Belediye Başkanı olduğum dönemde benim istediğim, benim getirdiğim bir önergeyi meclis niye reddetsin. Bu talep İZKA’dan resmi başvuruyla bize geldi. Bizim de mevzuat gereği talebi meclise getirme zorunluluğumuz var. Herhangi biri resmi bir şekilde başvurursa bunu meclise getirme zorunluluğumuz var. Ama biz kendilerine bu talebin reddedileceğini de söyledik. Nitekim hem komisyonlarda hem de mecliste reddedildi. Benim isteğim olsa neden reddedilsin. Ben de karşı çıktım, o yüzden reddedildi." dedi.

"Metrekaresi 100 bin liradan satılmış!"

Açıklamalarına devam eden Tugay, "Belediye hizmet alanına niye talip oluyorsunuz? Burada 94 metrekarelik arazi kimseye haber verilmeden Hazine tarafından İZKA’ya metrakeresi 100 bin liradan satılmış. Daha sonra TOKİ 4 bin metrekarelik alanın tamamını satılığa çıkarıyor. Biz girelim dedik çünkü burası belediye hizmet alanı. Karşıyaka Belediyesi mali gücü olmadığı için alamayacağını söylemiş. Ben talimat verdim arkadaşlarıma, girin ve alın dedim. Ama TOKİ şart koymuş. O alanda hissesi olanlar girebilir diye. Daha önce İZKA’ya metrekaresi 100 bin liradan satılan alan, şimdi 45 bin liradan satıldı. Burada İZKA’ya 400 milyon liralık bir avantaj sağlandı. Kamunun da 400 milyon lira zararı oluştu. Burası birilerine bilinçli olarak verilmiş." ifadelerini kullandı.