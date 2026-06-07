İzmir'in en köklü spor kulüpleri arasında yer alan Karşıyaka Spor Kulübü’nde 11 Haziran’da gerçekleştirilecek olan olağanüstü genel kurul öncesinde başkanlık belirsizliği sürüyor. Bu durumda ise camiada dikkat çeken bir isim gündeme bomba gibi düştü. İzmir iş dünyası tarafından yakından tanınan Alp Avni Yelkenbiçer’in adı, kulübün yeni başkanı olabileceği yönündeki iddialarla öne çıktı.

“En uygun isim”

Karşıyakaneferi’nin haberine göre Karşıyaka camiasında önemli isimlerden biri olan Kerem Copcu, mevcut süreçte Emrah Akman’ın başkan adayı olamayacağını belirtti. Copcu, kulübün mevcut şartlarında en doğru tercihin Alp Avni Yelkenbiçer olduğunu ifade etti.

Copcu tarafından, Yelkenbiçer’in aday olması halinde yönetime destek vermeye hazır oldukları ifade edildi.

Yakından tanınan bir isim!

Karşıyakalı bir aileye mensup olan Yelkenbiçer, iş dünyasında da önemli görevlerde bulunuyor. Daha önce Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanlığı görevini gerçekleştiren Yelkenbiçer, EGİFED Başkanlığı görevinde de yer alırken, TÜRKONFED ve BASİFED’de başkan yardımcılığı görevlerini de sürdürüyor.