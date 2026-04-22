İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan kooperatif modelinin savcılığa intikal etmesiyle birlikte süreç hareketlilik kazanmıştı. Süreç devam ederken savcılığın talebiyle birlikte MASAK raporu çıkarıldı. Şahıslar ve şirketler üzerinden ilerlemiş olan paraların izleri raporda ortaya çıkarıldı. Raporların detayları belli olurken, tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

"Temiz Raporu"na kavuştum!

"Parayla pulla işim olmaz” lafımın artık bir dayanağı var. Kolayca elde edilemeyecek ve herkese nasip olmayacak bir “Temiz Raporu”na kavuştum. Masak Raporu 48 yıl öncesinden başlayarak tüm şeceremi çıkartmış ve tek satırlık bir şaibe, tek bir karanlık nokta bulmamış. Çok şükür hem suçsuzluğumu, hem de bugüne kadar nasıl bir hayat yaşadığımı ispatlayacak başka bir kanıta ihtiyacım kalmadı. Masak Raporu da ortadayken, Sayın Başsavcı bu hukuksuzluğa, bu adaletsizliğe artık bir son vermeli."

