Son Mühür / Atakan Başpehlivan – Emine Kulak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısında AK Partili Meclis Üyesi Adem Öztürk, merakla beklenen Karşıyaka Stadı’nın son durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan kararnamede stadın önündeki engellerin büyük çoğunluğunun hallolduğunu kamuoyuna duyurdu.

Adem Öztürk: Bugün Karşıyakalılar için milat

yaptığı konuşmasında bugünün Karşıyakalılar için milat olduğunun altını çizen AK Parti Meclis Üyesi Adem Öztürk, Karşıyakalıların stadyum istediklerini vurgulayarak, "Karşıyakalılar için bugün bir milat. Geçmiş tartışmaları bir kenara bırakıyoruz ve sadece stadımızı istiyoruz. Karşıyakalıların gözü aydın. Büyükşehir Belediyesi’nden beklentimiz, bu iznin ardından proje ve yapım süreçlerini vakit kaybetmeden bir an önce başlatmasıdır." dedi.

Hakan Yıldız: Gerekli izin İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne verildi

Öte yandan, Karşıyaka Stadı’nın yapım ihalesinin Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi kapsamında İzBB’ye verildiğini kamuoyuna açıklayan AK Partili Hakan Yıldız, "Karşıyaka Stadı’nın yapım ihalesi ile Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi kapsamında gerekli izin İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne verildi. Ben ilgili resmi yazıyı belediyenin genel sekreterliğine bizzat ilettim.” şeklinde konuştu.

Tugay’dan emeği geçenlere teşekkür

Son olarak, konuyla ilgili Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı’na ve Cumhurbaşkanlığı’na teşekkür eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "En son kendisini arayıp cevapların geciktiğini iletmiştim; zannediyorum bu olumlu gelişme onun müdahalesiyle oldu.” ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan onay yazısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak imzasıyla yayımlanan resmi izin yazısında şu cümleler yer aldı:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan 13.04.2026 tarihli ve 02.06.2026 tarihli yazılar ekinde; İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılan protokol kapsamında; Karşıyaka ilçesi Aksoy Mahallesi, 26675 ada, 11 parselde yer alan taşınmaz üzerine 'Yeni Karşıyaka Stadyumu Yapım' işi için Cumhurbaşkanlığının 2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri konulu Genelgesi uyarınca izin talep edilmektedir. İlgili mevzuatında belirtilen şartların sağlanması kaydıyla; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına izin verilmesi takdirlerinize arz olunur."