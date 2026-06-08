Son Mühür- Tam 510 kursiyerin olduğu Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun Eylül 2025-Haziran 2026 kurs sezonu, Suat Taşer Sanat Merkezi’nde düzenlenen gösteriyle tamamlandı. Kursta neredeyse her yaştan insan vardı. 8-14 yaş (çocuk), 15-30 yaş (genç), 30 ve üzeri yaş (yetişkin) gruplarından toplam 510 kursiyer gecede sahne alarak Anadolu’nun 7 bölgesinden oyunlar sergiledi. Etkinlik yaklaşık 2 saat sürdü ve performanslar seyircilerden büyük alkış aldı.

"Karşıyaka farklılıkları zenginlik olarak gören bir kent"

Sezon boyunca emek ve özveriyle çalışarak muhteşem bir gösteriye imza atan tüm kursiyerleri ve eğitmenlerini tebrik eden Başkan Yıldız Ünsal “Bu gecenin arkasında uzun bir hazırlık süreci, büyük bir emek ve özveri var. Kursiyerlerimiz aylar boyunca çalıştı, öğrendi, tekrar etti ve sonunda emeklerini bizlerle paylaştılar. Her birini yürekten kutluyorum.

En az onlar kadar alkışı hak eden bir grup daha var; halk oyunları eğitmenlerimiz. Kültürümüzü yaşatmak, aktarmak ve sevdirmek için büyük bir sabırla çalışan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Halk oyunları bizi birbirimize bağlayan, nereden geldiğimizi hatırlatan, ortak hikayemizi anlatan güçlü bir kültür dili.

Bir zeybekte Ege’yi, bir horonda Karadeniz’i, bir halayda Anadolu’nun dayanışmasını görürüz. Karşıyaka da tam böyle bir kent. Farklılıkları zenginlik olarak gören, kültürüne sahip çıkan, sanatı yaşamının bir parçası haline getiren bir kent. Bu anlayışla, halk dansları kültürünü yaygınlaştırmak ve yeni nesillere taşımak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.