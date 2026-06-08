Hafta başında araç sahiplerini doğrudan etkileyecek yeni bir fiyat düzenlemesi yapılıp yapılmadığı konusu, sabahın ilk saatlerinden itibaren sürücülerin ana gündem maddesi haline geldi. Şehirler arası seyahat edecekler ve şehir içi trafikte olan vatandaşlar, güncel akaryakıt fiyat listelerini inceleyerek bütçelerini ayarlamaya çalışıyor. Üç büyükşehir başta olmak üzere Türkiye genelinde tabelaların hangi seviyede açıldığı büyük bir dikkatle izleniyor. İşte petrol piyasasındaki hareketliliğin ardından istasyonlara yansıyan son rakamlar ve güncel akaryakıt tablosuna dair tüm detaylar...

8 HAZİRAN PAZARTESİ BENZİN VE MOTORİNE ZAM VEYA İNDİRİM GELDİ Mİ?

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan değişimler iç piyasadaki pompa fiyatlarını doğrudan etkilese de yeni haftanın ilk işlem gününde akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Sürücüleri ve nakliye sektörünü yakından ilgilendiren benzin, motorin (motorin) ve LPG (otogaz) fiyatlarına yeni bir zam ya da indirim yansıtılmadı. 8 Haziran Pazartesi günü itibarıyla tabelalar, geçtiğimiz haftanın kapanışındaki mevcut seviyelerini koruyarak haftaya sabit bir başlangıç yaptı. Dağıtım şirketleri ve istasyonlar, yeni bir resmi karar ya da maliyet değişimi olana kadar mevcut tarifeler üzerinden satış yapmaya devam ediyor.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT LİTRE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, nakliye maliyetleri ve bayiler arasındaki rekabet şartları nedeniyle şehirler arasında, hatta İstanbul'un iki yakasında farklılık gösteriyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin litre fiyatı 62,97 Türk Lirası olarak uygulanırken, motorin litre fiyatı ise 66,33 Türk Lirası seviyesinde bulunuyor. Avrupa Yakası'nda otogaz almak isteyen araç sahipleri için LPG litre fiyatı ise 31,99 Türk Lirası olarak belirlendi.

İstanbul Anadolu Yakası'nda ise fiyatlar ufak bir değişim kaydediyor. Anadolu Yakası'ndaki istasyonlarda benzinin litresi 62,82 Türk Lirası'ndan, motorinin litresi ise 66,20 Türk Lirası'ndan satılıyor. Anadolu Yakası için güncel LPG litre fiyatı ise 31,39 Türk Lirası olarak işlem görüyor.

ANKARA VE İZMİR'DE BENZİN MOTORİN VE LPG FİYATLARI KAÇ TL?

Başkent Ankara ve Ege'nin incisi İzmir'deki akaryakıt istasyonlarında da yeni haftanın ilk gününde fiyatlar sabit kaldı ancak bu illerdeki nakliye farkları tabelalara yansımaya devam ediyor. Ankara'da depolara doldurulan benzinin litre fiyatı 63,92 Türk Lirası olurken, dizel araç sahiplerinin ödediği motorin litre fiyatı ise 67,45 Türk Lirası seviyesinden işlem görüyor. Başkentte otogaz kullanan sürücüler için LPG litre fiyatı 31,97 Türk Lirası olarak güncelliğini koruyor.

İzmir'de ise diğer iki büyükşehre oranla fiyatlar biraz daha yüksek seyrediyor. İzmir genelindeki akaryakıt istasyonlarında benzin litre fiyatı 64,20 Türk Lirası'na ulaştı. Motorin litre fiyatının 67,72 Türk Lirası olduğu kentte, araç sahipleri otogazın litresini ise 31,79 Türk Lirası'ndan satın alabiliyor. Depolarını doldurmadan önce güncel maliyet hesabı yapan sürücüler için piyasada öne çıkan son tablo bu şekilde gerçekleşti.