Son Mühür/ Osman Günden- Karşıyaka’nın tarihi sokakları, köşkleri ve anıtları bugünlerde hiç olmadığı kadar hareketli. Karşıyaka Belediyesi’nin Kentimiz İzmir Derneği iş birliğiyle başlattığı ücretsiz ‘Açık Hava Kent Müzesi’ turları, adeta bir ziyaretçi akınına uğruyor. Nisan ayından bu yana her hafta düzenlenen geziler tam kapasiteye ulaştı. Haziran ayı sonuna kadar planlanan tüm turların kontenjanları şimdiden tamamen kapandı. Karşıyaka, kendi tarihini sokakta yaşıyor.

İskeleden başlayan 3 saatlik tarih yolculuğu

Keşif turları her hafta salı ve perşembe günleri sabah saat 09.30’da Karşıyaka Vapur İskelesi önünden start alıyor. Profesyonel rehberler eşliğinde çıkılan bu yolculuk, yaklaşık 15 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor. Katılımcılar üç saat boyunca ilçenin simge yapılarını, köşklerini, ibadethanelerini ve meşhur Karşıyaka Çarşısı'nı yürüyerek keşfediyor. Teknoloji de unutulmamış.

Rota üzerindeki duraklara yerleştirilen QR kodlar sayesinde vatandaşlar, akıllı telefonlarıyla interaktif bir tarih dersi alıyor. Zübeyde Hanım Anıt Mezarı ve Latife Hanım Köşkü gibi çok sayıda manevi durak bu rotanın en can alıcı noktalarını oluşturuyor.

Sinagogdan gün batımı terasına yeni rota

"Karşıyaka Kültür Rotası" aslında kentin hafıza kartı niteliğinde. Katılımcılar; Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'ndan yola çıkıp Ahavat Şalom Sinagogu, Saint Helen Kilisesi, Attila İlhan Evi ve tarihi Alyotti Köşkü gibi onlarca ikonik mekanı adımlıyor. Rota, Bostanlı Gün Batımı Terası ve Bostanlı İskelesi'nde son buluyor. Kısa sürede 200'den fazla kişinin katıldığı turlara sadece Karşıyakalılar değil, İzmir'in diğer ilçelerinden ve farklı şehirlerden gelen turistler de yoğun ilgi gösteriyor. Meslek odaları ve dernekler de gruplar halinde bu turlarda yerini alıyor. Projeye dahil olmak isteyenler karsiyaka.bel.tr adresi üzerinden çevrim içi kayıt yaptırabiliyor.

Başkan Ünsal: "Kent belleğini güçlendiriyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, projenin sadece bir gezi faaliyeti olmadığını, kentsel aidiyet duygusunu pekiştirdiğini vurguladı. Karşıyaka’nın sahip olduğu tarihsel birikimi günlük yaşamın içine entegre etmek istediklerini belirten Ünsal, şu ifadeleri kullandı:

"Kentimizin hikayesini sadece arşivlerde koruyan değil, sokakta yaşayan ve paylaşan bir anlayışla hareket ediyoruz. Sosyal belediyecilik ilkemiz gereği bu turları tamamen ücretsiz yapıyoruz. Karşıyaka’yı kültür, tarih ve kentlilik bilinciyle örnek gösterilen bir yer haline getirmek en büyük kararlılığımız. Herkesi bu özel deneyimin bir parçası olmaya, kentimizi birlikte keşfetmeye çağırıyoruz."