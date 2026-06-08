Karşıyaka Spor Kulübü, kritik bir kongre sürecine girerken camiada başkanlık yarışı için sessizlik hakimiyetini koruyor. Seçim gününe sayılı günler kala resmi bir adayın çıkmadığı yeşil-kırmızılılarda, eski yöneticiler ve camianın önde gelen isimleri sosyal medya üzerinden durum değerlendirmesinde bulundu. Eski Basketbol Şube Başkanı Kerem Copcu, ismi geçen Emrah Akman için zamanın doğru olmadığını belirterek Alp Avni Yelkenbiçer’i önerirken; Yelkenbiçer ise bu yakıştırmadan onur duyduğunu ancak Kerem Copcu liderliğindeki bir yönetimde görev alabileceğini ifade etti. Aday çıkmaması durumunda, geçen yıl olduğu gibi kulübün kayyuma kalmasını önlemek adına mevcut başkan Aygün Cicibaş liderliğinde son gün bir liste oluşturulması ihtimali üzerinde duruluyor.

Taraftarlardan Mesut Sancak'a teşekkür mesajı

Kulübün önündeki belirsizlik sürerken, eski başkan İlker Ergüllü'nün ancak Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'ın birlikte hareket etme daveti olması durumunda göreve sıcak bakabileceği öğrenildi. Yeni sezon öncesi isim sponsorluğuna mesafeli duran Mesut Sancak’a ise yeşil-kırmızlı taraftarlardan vefa örneği geldi. Karşıyaka taraftarları, geçmiş yıllarda FIFA'daki kritik borç dosyalarını kapatarak futbol takımının puan silme ve küme düşme cezası almasını engelleyen, son olarak da basketbol takımının ligde kalmasına büyük destek veren Sancak Ailesi'ne katkılarından dolayı teşekkür mesajı yayınladı. Camianın, kongre öncesinde desteklerin sürmesi amacıyla Sancak Ailesi ile yeniden temas kurmaya çalıştığı belirtildi.

''Yöneticilik sayfamı kapattım...''

Kulüpte 5.5 yıl boyunca başkanlık görevini yürüten Turgay Büyükkarcı, isminin bazı yönetimsel oluşumlarla anılması üzerine bir açıklama yaparak yöneticilik defterini kapattığını belirtti. Büyükkarcı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde ismimin bazı kişilerle birlikte anılması ve çeşitli değerlendirmelere konu edilmesi şahsımı derinden üzmüştür. Hayatım boyunca onurun, karakterin ve vicdanın her türlü makamdan ve unvandan daha değerli olduğuna inandım. Bu nedenle Karşıyaka’nın değerleriyle bağdaşmayan hiçbir anlayışın yanında olmadım, bundan sonra da olmayacağım. Kendimi yanlış algıların ve gereksiz tartışmaların bir parçası haline getirmemek adına daha önce aldığım kararı koruyor ve yöneticilik sayfamı kapattığımı bir kez daha ifade ediyorum. Bununla birlikte bilinmesini isterim ki Karşıyaka Spor Kulübü’ne olan sevgim, bağlılığım ve sorumluluk duygum dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Sahip olduğumuz bilgi, tecrübe ve birikimi Karşıyaka’nın menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan, iyi niyetle çalışan ve bu kulübün değerlerine sahip çıkan insanların yanında paylaşmaya her zaman hazır olacağım. Dileğim isimlerin değil Karşıyaka’nın konuşulduğu, kırgınlıkların değil birlikteliğin öne çıktığı, saygının, vicdanın ve ortak aklın yeniden hâkim olduğu bir kulüp ortamının oluşmasıdır"