Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir - İzmir’de bu yaz kentin dört bir yanı spor yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte 7’den 70’e herkesi sporla buluşturmaya hazırlanıyor. “Herkes için her yerde spor” vizyonuyla hayata geçirilen spor okulları bu yıl da 23 branşta spor eğitimi imkanı sunacak.

Eğitimlere katılmak isteyen İzmirliler için kayıtlar 8 Haziran’da başlayacak. Kurslarda ders zili ise 6 Temmuz’da çalacak ve eğitimler 29 Ağustos’a kadar devam edecek.

15 ayrı tesiste eğitim verilecek

Belediyenin uzman eğitmenleri ve Spor Kulübü antrenörleri eşliğinde yürütülecek programlar, şehrin dört bir yanındaki 15 ayrı tesiste gerçekleştirilecek. Kurslarda basketbol, voleybol, jimnastik, judo, tenis, satranç, step-aerobik, pilates, yoga, karate ve kano gibi spor dallarında eğitim verilecek. Ayrıca özel gereksinimli bireyler için basketbol dersleri, kadınlara ise yine ücretsiz tekvando kursları da Celal Atik Spor Salonu’nda devam edecek.

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan yüzme ve sutopu eğitimleri ise Celal Atik Yüzme Havuzu, İzmir Marina, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü ve Bornova Havuz İzmir'de hem çocuklara hem de yetişkinlere açık olacak. Yetişkinlerin sağlıklı yaşamı için düzenlenen programlar ise Bayraklı Ahmet Taner Kışlalı Parkı, Bornova Havuz İzmir ve Kültürpark Celal Atik Spor Salonu’nda gerçekleşecek.

Futbol, judo, sağlıklı yaşam…

Bayraklı Çiçek Halı Saha, Meriç Mahallesi Yaşayan Futbol Sahası, Evka-4 Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, Örnekköy Haydar İnanır Futbol Sahası ve Karabağlar Peker Mahallesi Futbol Sahası’nda verilecek futbol eğitimleri de yine tamamen ücretsiz olacak. Bunun yanı sıra Pazaryeri Mahallesi Spor Sahası’nda gerçekleştirilecek temel hareket eğitimi, sağlıklı yaşam, tekvando ve judo dersleri de yine ücretsiz.

Bu yıl ilk kez bisiklet branşı da eğitim programına dahil edildi. İnciraltı Kent Ormanı’nda yapılacak bisiklet eğitimlerine her yaştan İzmirli katılabilecek. Kurs içerikleri ve daha fazlası hakkında bilgi almak isteyenler İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün resmi internet sitesini ziyaret edebilir ya da Spor İzmir mobil uygulaması üzerinden duyuruları takip edebilir.