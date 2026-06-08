Ekonomi yönetiminin ve meclis komisyonlarının masasında bulunan yasa teklifi, uzun süredir araç sahibi olmak isteyen yaşlılık aylığı sahiplerini beklentiye soktu. Resmi makamlardan gelen açıklamaları yakından takip eden vatandaşlar, hangi modellerin bu kapsama dahil edileceğini ve başvuru esnasında hangi belgelerin isteneceğini öğrenmek istiyor. Mevcut mevzuattaki engelli muafiyetinden farklı bir rota izleyen bu yeni yasal girişim, sosyal güvenliğin farklı kollarını etkileyen özel maddeler barındırıyor. İşte internet trendlerinde zirveye yerleşen konuya dair tüm merak edilenler...

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜKTE MI MECLİS SÜRECİ BAŞLADI MI?

Sıfır kilometre bir taşıt satın almak isteyen emeklilerin gündemini meşgul eden vergi muafiyeti teklifi henüz yasalaşmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına sunulan kanun teklifi, komisyon değerlendirmeleri aşamasında bulunuyor. Mevcut yasal düzende emeklilerin doğrudan yararlanabileceği genel bir Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası uygulanmıyor. Düzenlemenin hayata geçmesi ve resmiyet kazanması için öncelikle genel kurulda kabul edilmesi, ardından da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi şartı aranıyor. Bu süreçler tamamlanmadan emekliler adına ÖTV'siz araç alım hakkı doğmuyor.

ÖTV MUAFİYETİ KANUN TEKLİFİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Meclis koridorlarında tartışılan yeni yasa teklifi, sanılanın aksine tüm emekli vatandaşları aynı çatı altında toplamıyor. Hazırlanan taslak metne göre muafiyet hakkı sadece belirli Bağ-Kur emeklileriyle sınırlandırılıyor. Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında yer alan, kendi nam ve hesabına çalıştıktan sonra emekliğe ayrılan esnaflar bu haktan faydalanabiliyor. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca yaşlılık aylığı bağlanan Bağ-Kur'lular kapsam içinde yer alırken, SSK ve Emekli Sandığı mensubu olan memur ile işçi emeklileri mevcut teklif metninin dışında kalıyor.

GÜNCEL MEVZUATTA ÖTV MUAFİYETİNDEN KİMLER YARARLANIYOR ŞARTLAR NELER?

Halihazırda yürürlükte olan ÖTV istisnası uygulaması, yalnızca engelli vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını kolaylaştırmak adına uygulanıyor. Yüzde 90 ve üzerinde engellilik oranı bulunan kişiler, belirlenen devlet sınırları dahilinde vergi ödemeden araç sahibi olabiliyor. Ortopedik engeli yüzde 40 ve üzerinde olan, sürücü belgesi alamayacağı heyet raporuyla kanıtlanan bireyler de bu hakka sahip kılınıyor. Daha düşük oranlarda ise mutlaka araca özel bir engelli tertibatı monte edilmesi şartı aranıyor. Bu muafiyetle alınan araçlar yasa gereği 10 yıl boyunca üçüncü kişilere satılamıyor ve bu hak 10 yılda sadece bir defa kullanılabiliyor.

2026 YILI ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ MODELLERİ VE LİMİTLERİ NE KADAR?

Yasal sınırlandırmalar kapsamında vergisiz alınabilecek binek otomobil, arazi taşıtı, pikap ve ATV gibi araçlar için bu yıl uygulanan vergi dahil üst fiyat limiti 2 milyon 873 bin 972 Türk Lirası olarak hesaplanıyor. Bu tutarın altında kalan araçlarda ayrıca motor hacmi sınırına da bakılıyor. Binek otolarda 1.6 litrelik motor hacmi geçilemezken, kamyonet ve van tarzı araçlarda bu sınır 2.800 santimetreküp olarak uygulanıyor.

Piyasada bu şartları karşılayan ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip olan Togg T10X ve T10F modelleri ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra Fiat markasının Egea Sedan, Egea Cross ve Ulysse modelleri; Renault grubunun Clio, Megane Sedan ve Duster seçenekleri listede yer buluyor. Toyota cephesinde Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR Hybrid modellerinin belirli donanım paketleri sınırın altında kalırken, Hyundai tarafında ise i20 ve Bayon modelleri tercih edilebilecek seçenekler arasında bulunuyor.