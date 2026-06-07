Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in en popüler yerlerinden biri olan Bostanlı Sahili, yeni bir spor yatırımıyla daha canlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, son dönemde popülaritesi hızla artan padel sporu için harekete geçti. Yasemin Kafe’nin hemen yan tarafında başlayan inşaat çalışmaları, sahile iki adet modern kort kazandıracak.

Yaz boyunca çalışmalar devam edecek

Belediye ekipleri, sporu her yaştan İzmirlinin günlük hayatının bir parçası haline getirmek için harekete geçti. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın öncülüğünde yürütülen proje, Bostanlı’daki spor tesisleri ağını büyütmeyi hedefliyor.

Planlamalara göre, sahil hattındaki bu yeni kortların inşaatının yaz sonuna kadar tamamlanması ve İzmirlilerin kullanımına açılması hedefleniyor.

Standartlara uygun inşa ediliyor

Tenis ve squash sporlarının özelliklerini bir araya getiren padel için özel olarak hazırlanan bu alan, standartlara uygun ölçülerde inşa ediliyor.

Kortlar; 14 metre genişliğinde ve 22 metre uzunluğunda olacak. Ayrıca güvenliği ön planda tutan 2,87 metre yüksekliğindeki özel tasarımıyla dikkat çekecek.

Gece de spor yapılabilecek

Kortların çevresi, hem dayanıklılığı artırmak hem de oyun kalitesini korumak adına 12 milimetrelik temperli camlar ve galvaniz üzeri PVC kaplı tel örgülerle kapatılacak.

Bunun dışında, günün her saati spor yapabilme imkanı sunmak için, gece kullanımına uygun güçlü bir aydınlatma sistemi de tesise dahil edilecek.