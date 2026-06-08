Karadeniz temsilcisinin geleceğe yatırım gözüyle baktığı genç futbolcu, Avrupa'nın önemli akademilerinde aldığı eğitim ve son dönemde Portekiz'de gösterdiği çıkışla dikkat çekiyor. Trabzonspor yönetiminin transferini resmen duyurduğu genç yıldız adayı, hızı ve teknik kapasitesiyle yeni sezonda takımın en önemli hücum silahlarından biri olmaya aday görünüyor. Spor dünyasının yakından takip ettiği bu önemli imzanın ardından, oyuncunun Fransa, Belçika ve Portekiz liglerindeki performansı mercek altına alındı. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

TRABZONSPOR YENİ TRANSFERİ NOAH SAVIOLO İÇİN NE AÇIKLADI?

Trabzonspor, profesyonel futbolcu Noah Saviolo'nun kesin transferi konusunda Portekiz'in Vitória kulübü ve oyuncunun kendisiyle her konuda anlaşma sağladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan resmi duyuruda, genç kanat oyuncusunun kadroya katılması için taraflarla mutabakata varıldığı bildirildi. Tam adı Noah José Damesquita E Melo Saviolo olan futbolcu, 7 Mart 2004 tarihinde dünyaya geldi. Belçika doğumlu olan ve Portekiz genç milli takımında da görev alan 22 yaşındaki yetenek, her iki kanatta da sergilediği performansla modern hücum hattının en güncel örnekleri arasında yer alıyor.

NOAH SAVIOLO KİMDİR VE FUTBOL KARİYERİNE HANGİ TAKIMLARDA BAŞLADI?

Futbol dünyasına ilk adımlarını Belçika'nın köklü ekiplerinden Anderlecht'in altyapısında atan Noah Saviolo, burada gösterdiği gelişimle genç yaşta Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Genç oyuncu, 9 Haziran 2021 tarihinde Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'in genç takımına transfer olarak yurt dışı deneyimini başlattı. Fransa macerasının ardından rotasını Portekiz'e çeviren başarılı kanat oyuncusu, 26 Ağustos 2022'de Vitória altyapısına geçiş yaptı.

Vitória akademisinde gösterdiği istikrarlı gelişim sayesinde 2024 yılında kulübün B takımına yükselen Saviolo, sergilediği performansla takımının Liga 3'e yükselmesinde önemli pay sahibi oldu. Bu başarısının ardından kulübüyle olan bağlarını kuvvetlendiren genç yetenek, 21 Haziran 2025 tarihinde Vitória ile 2028 yılına kadar geçerli olan ilk profesyonel sözleşmesini imzalayarak A takıma adım attı.

Portekiz Primeira Liga'daki ilk resmi mücadelesine 14 Eylül 2025'te Estrela da Amadora karşısında çıkan Saviolo, takımının 2-0 kazandığı bu maçta ikinci golün asistini yaptı. Portekiz medyasında adından sıkça söz ettiren genç yıldız, Aralık 2025'te ligde ayın genç oyuncusu ödülünü kazandı. Başarılı grafik, 10 Ocak 2026'da Vitória Guimarães'in Braga'yı 2-1 yenerek kupaya uzandığı Taça da Liga finalindeki etkili oyunuyla taçlandı.

NOAH SAVIOLO HANGİ MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR VE KÖKENİ NERESİ?

Belçika doğumlu olan Noah Saviolo, aile kökeni olarak Angola ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne dayanıyor. Hem Belçika hem de Portekiz vatandaşlığı bulunan genç oyuncu, bu zengin kültürel geçmişi nedeniyle genç milli takım düzeyinde birden fazla ülkenin dikkatini çekti. 2019 yılında Belçika ile U15 maçına çıkan Saviolo Aralık 2021'de ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti U20 takımından davet aldı. Portekiz milli takımından da davet alan genç yıldız tercihini bu yönde kullandı.