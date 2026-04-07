Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde evinde boğularak öldürülmüş halde bulunan 69 yaşındaki Mürşide Böcüne cinayeti, polis ekiplerinin detaylı çalışmasıyla aydınlatıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

Evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu

Olay, 31 Mart 2026 günü Ayniali Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mürşide Böcüne, eşi tarafından evin giriş bölümünde hareketsiz halde bulundu. İlk incelemelerde, kadının boğazına bağlanan tülbentle boğularak öldürüldüğü değerlendirildi. Yapılan kontrollerde, yaşlı kadının üzerinde bulunan ziynet eşyalarının da çalındığı tespit edildi.

1200 saatlik görüntü tek tek incelendi

Cinayetin ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Asayiş ve istihbarat ekipleri, bölgedeki yaklaşık 100 farklı güvenlik kamerasına ait toplam 1200 saatlik görüntüyü inceleyerek şüphelinin izini sürdü. Yapılan analizler sonucunda, olay saatinde sokağa giren siyah giyimli bir kişinin kimliği belirlendi.

Altınları bozdururken yakalandı

Polis ekipleri, şüphelinin E.A. (32) olduğunu tespit etti. Şüphelinin olay sonrası çaldığı 5 adet yarım altını bir arkadaşı aracılığıyla kuyumcuda bozdurduğu ortaya çıktı. Düzenlenen operasyonla E.A. ile birlikte B.A. (20) ve A.Ç.A. (16) isimli iki kişi daha gözaltına alındı.

60 bin lirayı aşkın para ele geçirildi

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, altınların satışından elde edildiği değerlendirilen 60 bin 700 TL nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen paraya el konuldu.

Bir kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç.A. savcılık tarafından serbest bırakılırken, B.A. adli kontrol şartıyla salıverildi. Cinayeti işlediği belirlenen E.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayetin nedeni: 5 yarım altın

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, cinayetin maddi çıkar amacıyla işlendiğini ortaya koydu. Şüphelinin, yaşlı kadını üzerindeki ziynet eşyalarını almak için öldürdüğü belirlendi. Olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, güvenlik güçlerinin titiz çalışmasıyla kısa sürede aydınlatılması dikkat çekti.

