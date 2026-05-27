Manisa Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyüksümbüller ile Ortaköy mahalleleri arasındaki 2 kilometrelik bağlantı yolunu sıcak asfaltla yeniledi.

22 milyon TL'lik yatırım

Manisa genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla yürütülen asfalt hamlesi kapsamında, Büyüksümbüller ve Ortaköy mahallelerini birbirine bağlayan hat yeni yüzüne kavuşturuldu.

Saruhanlı ilçesi başta olmak üzere il genelindeki yol ve asfalt çalışmalarının ara vermeden sürdürüldüğü bildirildi. Saruhanlı'da altyapı ve üstyapı çalışmalarına şu ana kadar 22 milyon TL'lik yatırım yapıldığı aktarıldı.

Yaklaşık 4 bin ton sıcak asfalt kullanılarak modern bir görünüme kavuşturulan yol, bölge halkının hizmetine sunuldu. Çalışma sayesinde iki mahalle arasındaki ulaşım çok daha güvenli hale gelirken, vatandaşların günlük yaşamda karşılaştığı ulaşım sorunlarının da önüne geçildi.

İl genelindeki yatırımların kesintisiz sürdüğünü vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu,“Büyüksümbüller - Ortaköy arasındaki 2 kilometrelik bağlantı yolunu sıcak asfaltla yeniledik. 22 milyon TL yatırımla altyapısını ve üstyapısını yenilediğimiz Saruhanlı başta olmak üzere ilimiz genelindeki yol ve asfalt çalışmalarımıza da ara vermeden devam ediyoruz” dedi.

