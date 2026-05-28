Manisa’nın Demirci ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla şiddetini artıran mevsim normalleri dışındaki hava koşulları, günlük yaşamı adeta felç etti. Sağanak yağmura aniden bastıran dolu da eklenince ilçenin birçok noktasında ciddi olumsuzluklar yaşandı.

Otomobil sürüklendi, dere taştı

Kuvvetli yağışın en fazla hissedildiği yerlerden biri de Demircili’nin İcikler Mahallesi oldu. Mahalledeki cadde ve sokaklar kısa sürede göle dönerken, sürücü ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti. Ahmetler Mahallesi'nde ise sağanak yağışın oluşturduğu sel suları, bir otomobili önüne katarak metrelerce sürükledi. Sürüklenen araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Gümele Mahallesi’nde ise korkulan oldu. Mahalleden geçen Oluk Deresi taştı ve çevresindeki bağ ve bahçeleri sulara gömdü. Çiftçi, emeğinin heba olması nedeniyle büyük panik yaşadı.

Çatılar, sokaklar beyaza büründü

İlçenin yüksek kesimlerinde bulunan Ayvaalan, Durhasan ve Karaisalar mahallelerinde ise sağanak yerini yoğun dolu yağışına bıraktı. Kısa sürede etkili olan dolu nedeniyle evlerin çatıları, sokaklar ve ekili araziler tamamen beyaza büründü. Ortaya çıkan görüntüler kış manzaralarını aratmadı.