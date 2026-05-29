Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) genel başkan değişiminin yaşandığı 38. kurultay hakkında mutlak butlan kararı verilmesinin ardından yaşanan tartışmalar devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanı İlksen Özalper yaptığı açıklamada, il başkanlığının sosyal medya sayfasının yönetiminin bilgileri dahilinde olmayan bir müdahale ile ellerinden alındığını duyurdu.

Daha önce çeşitli illerde de benzer olaylar yaşanmış; İzmir, Afyonkarahisar, Eskişehir, Aydın ve Manisa gibi illerden yapılan kamuoyu açıklamasında, mevcut Facebook hesabından bundan sonra yapılacak paylaşımların kendilerine ait olmadığı belirtilerek vatandaşların dikkatli olması istenmişti. Yine bugün gün içinde benzer bir durum CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın sosyal medyasında da yaşanmıştı.

Söz konusu süreçle ilgili açıklamalarda bulunan İl Başkanı Özalper, " CHP Manisa İl Başkanlığımızın kullanımında bulunan Facebook sayfası, bilgimiz ve onayımız dışında gerçekleştirilen bir müdahaleyle yönetimimizden alınmıştır. Söz konusu hesaptan yapılacak hiçbir paylaşım ve duyuru; delegelerimizin iradesiyle oluşan mevcut il yönetimimizi ve kurumsal meşruiyetimizi temsil etmemektedir. Duyuru ve içeriklerimizden haberdar olmak için yeni hesabımızı takip edebilirsiniz" dedi.