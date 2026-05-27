Son Mühür- Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Manisa Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (MASMEK), nisan ayında kadınlara özel düzenlenecek atölye programlarıyla el emeği sanatını desteklemeye devam ediyor. Vatandaşın hem yeni beceriler edinmesini hem de sosyal bağlarını güçlendirmesini sağlayan ücretsiz workshoplar, vatandaşa keyifli ve üretken bir hafta sonu yaşattı.

Birbirinden farklı atölyeler



Yunusemre, Şehzadeler ve Saruhanlı ilçelerinde gerçekleştirilen atölye çalışmaları kapsamında katılımcılar; soğuk porselen, takı tasarımı, resim, punch, yapma eva ve anne-çocuk seramik alanlarında eğitim aldı.

Kedndi el emeği ürünlerini üretmenin mutluluğunu doyaısya yaşayan vatandaşlar, uzman eğitimler eşliğinde yürütülen takı, resim, punch ve soğuk porselen atölyeleri katılımcıların yaratıcılıklarını sergilemesine fırsat sundu.

Vatandaşa destek devam edecek



Manisa Büyükşehir Belediyesi kültür, sanat ve yaşam boyu öğrenme faaliyetleriyle vatandaşın sosyal hayata katılımını desteklemeye devam edeceğini belirtti.