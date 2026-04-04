Manisa’nın Selendi ilçesine bağlı kırsal Yıldız Mahallesi’nde çıkan ev yangını mahallede paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle iki katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alevler kısa sürede evi sardı

Olay, Yıldız Mahallesi Kusuru Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mesut Yıldız’a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sararken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Çok sayıda ekip sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, orman ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangının çevredeki diğer yapılara sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

1 saatlik müdahale ile söndürüldü

Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Ancak çıkan yangında iki katlı evin büyük hasar gördüğü ve kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. Teknik ekiplerin yapacağı değerlendirmelerin ardından olayın kesin sebebinin netlik kazanması bekleniyor.

