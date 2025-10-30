Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, metruk bir binada bulunan hurdaların tutuşmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Olay, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Alevler hurdalardan yükseldi

Yangın, Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi’nde bulunan tek katlı metruk bir binada çıktı. Edinilen bilgilere göre, binada bulunan atık hurdaların tutuşması sonucu kısa sürede büyüyen alevler mahalle genelinden görüldü. Durumu fark eden çevre sakinleri panikle itfaiyeye ihbarda bulundu.

Ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı

İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevredeki binalara sıçramasını önledi. Yangın, yaklaşık yarım saatlik yoğun çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.

İtfaiye Dairesi Başkanı İnal çalışmaları bizzat yönetti

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmalarını yerinde koordine etti. Ekiplerin başarılı müdahalesiyle olası bir faciadan dönüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Olay sonrası soğutma çalışmalarını tamamlayan ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. İlk değerlendirmelere göre yangının hurdaların arasında meydana gelen kıvılcım veya ateş temasından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Çevrede hasar oluşmadı

Yangın sırasında çevredeki yapılarda herhangi bir maddi hasar meydana gelmedi. Mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangının büyümeden kontrol altına alınmasından dolayı ekiplere teşekkür etti.