Medyada son dönemde sıkça karşımıza çıkan "çocuklarda kalp krizi" başlıkları, ebeveynlerin uykusunu kaçırmaya yetti. Sosyal medyada hızla yayılan ve paniğe yol açan bu iddialara tıp dünyasından net bir yanıt geldi. Manisa Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Yunus Emre Sarı, çocukluk çağında yetişkinlerdeki gibi bir kalp krizi mekanizmasının neredeyse hiç görülmediğini açıkladı. Kulaktan kulağa yayılan korku dalgası, bilimsel gerçeklerle dağılıyor.

Halk arasında kalp krizi olarak bilinen miyokard enfarktüsü, aslında kalbi besleyen damarların tıkanmasıyla oluşan bir yetişkin hastalığı. Dr. Sarı, çocukların damar yapısının bu tür bir sertleşmeye ve tıkanmaya zemin hazırlamadığını belirtiyor. Yani basındaki her "kriz" ifadesi, tıbbi gerçeği yansıtmıyor.

Gizli tehlike ritim bozuklukları ve anomaliler

Yetişkin tipi krizlerin çocuklarda nadir olması, kalple ilgili hiçbir riskin bulunmadığı anlamına gelmiyor elbette. Çocuklarda süreç çok daha farklı işliyor. Nadiren de olsa ani gelişen ve aileleri korkutan bazı ciddi klinik tablolar mevcut.

Dr. Yunus Emre Sarı, çocukluk yaş grubunda asıl dikkat edilmesi gereken unsurları şöyle sıralıyor: Doğuştan gelen gizli kalp anomalileri, ani ritim bozuklukları, kalp kası hastalıkları ve geçirilmiş enfeksiyonlara bağlı gelişen kalp kası iltihaplanmaları (miyokardit). Bu yapısal sorunlar, dışarıdan bakıldığında tıpkı bir kalp kriziymiş gibi algılanabiliyor. Dolayısıyla uzman olmayan kişilerin sosyal medyadaki panik dalgasına kapılmamak, doğru teşhis için hayati önem taşıyor.

Bu belirtileri görürseniz vakit kaybetmeyin

Aileler sıradan bir yorgunluk ile gerçek bir kalp sorununu nasıl ayırt edecek? Doktor kontrollerini ne zaman sıklaştırmak gerekiyor? Burada kilit nokta, çocuğun hareket halindeyken verdiği tepkilerde gizli.

Şu belirtiler alarm zili anlamına geliyor:

Efor Esnasında Göğüs Ağrısı: Çocuğun koşarken, oynarken göğsünü tutması ve ağrıdan şikayet etmesi.

Egzersiz Sırasında Bayılma: Hareket halindeyken yaşanan ani bayılmalar veya göz kararmaları.

Nedensiz Çarpıntı ve Morarma: Dinlenme anında bile tekrarlayan kalp hızlanmaları ve dudak çevresinde morarmalar.

Açıklanamayan Nefes Darlığı: Akranlarına göre çok daha çabuk yorulma ve soluk soluğa kalma hali.

Genetik Faktörler: Aile geçmişinde, özellikle genç yaşta aniden hayatını kaybetmiş yakınların bulunması.

Panik değil, rutin kontrol hayat kurtarır

Çocukluk çağındaki kalp rahatsızlıklarının çok büyük bir kısmı, erken fark edildiğinde doğru bir tedaviyle tamamen kontrol altına alınabiliyor. Korkup kabuğuna çekilmek yerine bilinçli hareket etmek şart.

Ebeveynlerin yapması gereken en güvenli hamle, çocukların rutin sağlık taramalarını aksatmamak. Şüpheli bir durum sezildiğinde ise kulaktan dolma bilgilerle vakit kaybetmeden doğrudan bir çocuk hekimine veya çocuk kardiyoloğuna başvurmak gerekiyor. Unutmayın; çocuk kalbi yetişkinler gibi kırılmıyor, sadece daha özel bir ilgi ve takip bekliyor.

