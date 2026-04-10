Manisa’nın Salihli ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü. Olayda bir kişi bacağından yaralanırken, şüpheli kısa süre sonra emniyete giderek teslim oldu.

Tartışma kısa sürede büyüdü

Olay, Salihli ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Kasaplar Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Gerginliğin artması üzerine taraflardan biri silaha başvurdu.

Tabancayla vurulan genç hastaneye kaldırıldı

Yaşanan olayda 27 yaşındaki C.Y., husumetlisi tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinden edinilen bilgilere göre, C.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli kaçtı, sonra teslim oldu

Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli İ.Ö. (37) için polis ekipleri çalışma başlattı. Kısa süre sonra şüphelinin emniyete giderek teslim olduğu bilgisine ulaşıldı.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

