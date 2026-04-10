Manisa’nın Demirci ilçesinde, özellikle 900 rakımın üzerindeki ve 1000 metreye yaklaşan bölgelerde bulunan badem bahçelerinde üreticiler, ağaçların çiçeklenme ve filizlenme döneminde zarar görmemesi için yoğun çaba harcıyor. Meteoroloji verilerine göre 11 Nisan’a kadar etkili olması beklenen soğuk hava dalgasına karşı çiftçiler, akşam saatlerinden itibaren bahçelerinde dumanlama çalışmalarına başlıyor. Gece boyunca süren bu uygulamalar, sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor.

Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt da üreticileri yalnız bırakmayarak gece saatlerinde bahçeleri ziyaret etti. Şenyurt, çalışmaları yerinde inceleyerek çiftçilere teknik destek sağladı ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Donla mücadelede “dumanlama” yöntemi öne çıkıyor

Demirci’deki Oyukarkası mevkisinde yer alan ve 250 dönümlük alanda 5 bin badem ağacının bulunduğu Karaoklar Ekolojik Hayat Çiftliği’nde üreticiler, zirai don riskine karşı yoğun bir mücadele yürütüyor. Gece saatlerinde sıcaklığın eksi 3 dereceye kadar düştüğü bölgede çiftçiler, yaktıkları organik materyallerden elde edilen yoğun dumanla bahçe içindeki sıcaklığı sıfır derece civarında tutarak filizlerin zarar görmesini engellemeye çalışıyor.

Çiftlik yöneticisi İsmail Hakkı Sular, geçen yıl yaşanan don nedeniyle ürün alamadıklarını hatırlatarak, bu yıl önlemleri artırdıklarını belirtti. Dumanlama yönteminin en pratik çözüm olduğunu ifade eden Sular, badem kabuklarını yakarak daha uzun süreli duman elde ettiklerini söyledi. Ürünlerini sigortaladıklarını ancak sahadaki mücadeleyi sürdürdüklerini vurguladı.

Don riski sürüyor: Üreticiler sahada teyakkuzda

Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, geçen yıl yaşanan zirai don olayını hatırlatarak bu yıl da benzer risklerin devam ettiğini belirtti. Şenyurt, meteorolojik veriler doğrultusunda üreticilerin önceden uyarıldığını ve sahadaki çalışmaların yakından takip edildiğini ifade etti. İlçede 14 bin dekar alanda badem üretimi yapıldığını aktaran Şenyurt, yaklaşık 200 bin ağacın meyve verdiğini, 400 bin ağacın ise gelişim aşamasında olduğunu belirterek bu sezon için 500 ton rekolte beklendiğini dile getirdi. Karaoklar Ekolojik Hayat Çiftliği Ziraat Mühendisi Muharrem Çaka da erken uyarı sistemlerini dikkate alarak önlem aldıklarını söyledi. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini kaydeden Çaka, dumanlama yöntemiyle bahçe içinde yaklaşık 2 derecelik sıcaklık artışı sağlayarak ürünleri korumaya çalıştıklarını belirtti.

Zirai don tehlikesinin sürdüğü Demirci’de üreticiler, ürünlerini korumak için gece boyunca bahçelerinde nöbet tutmayı sürdürüyor.