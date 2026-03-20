Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, bayram sevincini hüzne boğan son derece üzücü bir hadise meydana geldi. Akpınar Mahallesi'nde tek başına yaşamını sürdüren 73 yaşındaki Elif Ölmez, bayram ziyareti için yolunu gözlediği torunları ve evlatları için mutfakta hazırlıklara başladı. Sevgiyle hazırladığı yemeği pişirmek üzere ocağa koyan yaşlı kadın, bir süre sonra dinlenmek için uzandığı yerde uyuyakaldı. Ne yazık ki ocakta unutulan yemeğin yanması sonucu evi saran yoğun duman, bayram sabahını bir aile trajedisine dönüştürdü.

Mutfaktaki hazırlık sessiz bir felakete dönüştü

Olay, sabah saat 08.30 sularında Akpınar Mahallesi 205 Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bayram sofrası için heyecanla mutfağa giren Elif Ölmez, ocağın altını açtıktan sonra yorgunluğa yenik düştü. Tenceredeki yemeğin suyunu çekip yanmaya başlamasıyla birlikte oluşan geniz yakıcı ve yoğun duman, kısa sürede tüm evi etkisi altına aldı. Yalnız yaşayan yaşlı kadının uykusunda maruz kaldığı bu zehirli duman, evdeki oksijenin tükenmesine ve hayatın sessizce sonlanmasına neden oldu.

Bayram ziyaretine gelen yakınları acı manzarayla karşılaştı

Bayramlaşmak ve hazırlanan sofraya oturmak amacıyla Elif Ölmez’in kapısını çalan yakınları, içeriden gelen dumanları ve yanıksı kokuyu fark edince büyük bir panik yaşadı. Eve giren aile fertleri, yaşlı kadını hareketsiz bir şekilde bulur bulmaz durumu acil sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ambulansla en yakın hastaneye sevk edilen Elif Ölmez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Bayram neşesiyle gelinen evin önü, kısa sürede taziye evine dönüştü.

Torun hasretiyle kurulan sofra yarım kaldı

Çevresinde yardımseverliği ve ailesine olan düşkünlüğüyle tanınan Elif Ölmez’in, özellikle bayramda kendisini ziyarete gelecek olan torunları için en sevdikleri yemekleri hazırladığı öğrenildi. Torunlarına sürpriz yapmak isterken yaşanan bu talihsiz kaza, mahalle sakinlerini ve aileyi derin bir yasa boğdu. Güvenlik güçleri, olayın meydana geliş şekliyle ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatırken; yetkililer özellikle yalnız yaşayan yaşlıların evlerinde benzer kazalara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.