Kaza, gece saatlerinde İzmir-Ankara D300 karayolu üzerinde, STR Dinlenme Tesisleri yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Hüseyin Fidan (37) yönetimindeki 64 KK 480 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan araç, taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu.

Sürücü hastanede hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan sürücü Hüseyin Fidan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak Fidan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

12 yaşındaki çocuk ağır yaralı

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Nehir Irmak Fidan (12) ağır yaralandı. Küçük çocuk, ilk olarak Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edildi.

Diğer yaralılar Cevriye Fidan (30) ile Nisa Nur Tekin’in (9) ise Kula Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler seferber oldu

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti ve bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Yağışlı hava etkili oldu

Kazanın, yağış nedeniyle kayganlaşan zemin nedeniyle meydana geldiği değerlendirilirken, uzmanlar sürücüleri özellikle yağışlı havalarda daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.