Manisa’nın Salihli ilçesinde zirve yürüyüşüne çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 53 yaşındaki dağcı Umut Tanrıkulu için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki ekipler, zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Zirve yürüyüşünde kayboldu

Edinilen bilgilere göre, Umut Tanrıkulu dün öğleden sonra Salihli’ye bağlı Çakaldoğan Mahallesi mevkiinden yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra yönünü kaybeden Tanrıkulu’nun, arkadaşlarına ulaşıp yardım istediği öğrenildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ve JAK ekipleri bölgede

İhbarın ardından AFAD ile jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Çalışmalara ayrıca Burhan Mahallesi’nden gönüllü vatandaşlar da destek verdi.

Ekiplerin yaptığı aramalar sırasında Tanrıkulu’na ait bazı kişisel eşyalara ulaşıldığı bildirildi.

Olumsuz hava koşulları çalışmaları zorlaştırdı

Arama kurtarma faaliyetleri, Burhan Mahallesi Yayları Allahtankarlı mevkiinde yoğunlaştırıldı. Ancak bölgede etkili olan kötü hava şartları ve havanın kararması nedeniyle çalışmalara geçici olarak ara verildi.

Çalışmalar yeniden başlayacak

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının hava koşullarının elvermesiyle birlikte yeniden başlatılacağını açıkladı. Kayıp dağcıya ulaşmak için ekiplerin geniş çaplı bir operasyon yürüttüğü ve sürecin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Bölge halkı da destek veriyor

Yerel halkın da katılımıyla yürütülen arama çalışmalarında, gönüllü ekiplerin desteği dikkat çekiyor. Yetkililer, vatandaşlardan resmi ekiplerin yönlendirmelerine uymalarını ve bölgedeki güvenlik tedbirlerine dikkat etmelerini istedi.