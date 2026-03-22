Manisa Büyükşehir Belediyesi, saha çalışmalarında görev yapan personelin güvenliğini artırmak amacıyla “Yüksekte Çalışma Eğitimi” düzenledi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitim programı, bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerinde görev alan ekipleri kapsadı.

Programa; İtfaiye, Zabıta, Mezarlıklar ile Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’na bağlı personel katıldı. Eğitimler, özellikle riskli çalışma alanlarında görev yapan ekiplerin bilinçlendirilmesi ve olası iş kazalarının önlenmesi hedefiyle gerçekleştirildi. İtfaiye Dairesi Başkanlığı eğitmenlerinin de katkı sunduğu programda hem teorik hem de uygulamalı içeriklere yer verildi.

Eğitim kapsamında katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği kuralları, kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı, ekipmanların düzenli kontrolü, düğüm teknikleri ve makara sistemleri gibi konularda detaylı bilgiler aktarıldı. Ayrıca yüksekte çalışmaya başlamadan önce alınması gereken güvenlik önlemleri ve risk analizi süreçleri de uygulamalı olarak gösterildi.

Programı başarıyla tamamlayan belediye personeli, “Yüksekte Çalışma Sertifikası” almaya hak kazandı. Belediye yetkilileri, bu tür eğitimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirterek, çalışanların güvenliğinin her zaman öncelikli olduğunu vurguladı.