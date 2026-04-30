Bakanlık verilerine göre 21,8 milyon aboneden yaklaşık 2,8 milyonu yüksek tarifeye geçecek. İzmirli abonelerin de bu dilime girmemek için özellikle geniş metrekareli ve yüksek tavanlı evlerinde tüketimlerini kontrol altına alması gerekiyor.

İzmir'in Düşük Limiti Fatura Kabartabilir

Yeni düzenlemeyle birlikte İzmirli doğalgaz aboneleri iki farklı fiyat tarifesi üzerinden değerlendirilecek. Şehir için Mayıs ayı özelinde belirlenen 66,10 metreküplük düşük limite kadar tüketim yapan (Kademe 1) haneler, metreküp başına 16,23 TL ödeyecekler. Ancak bu kritik 66,10 metreküp sınırı aşıldığında Kademe 2 devreye girecek ve fiyat aniden metreküp başına 26,13 TL’ye yükselecek. Şehit yakınları ile gazilerin metreküp başına ödeyecekleri 5,31 TL'lik tarife ise sabit bırakıldı. İzmir'in kışları çok sert geçmese de, belirlenen limitin iç bölgelere göre oldukça düşük olması, sınırın daha çabuk ihlal edilme ihtimalini doğuruyor.

Limit Aşıldığında Tüm Tüketim Cezalandırılıyor

İzmirli kullanıcıların faturasını doğrudan etkileyecek olan en tehlikeli kural, sınır aşımındaki ücretlendirme politikası. Eğer bir abone kendisine tanımlanan 66,10 metreküplük İzmir sınırını 1 metreküp bile geçerse, o ay kullandığı toplam doğalgaz miktarının hepsi 26,13 TL üzerinden çarpılarak faturalandırılıyor. Normal şartlarda limiti geçmese yaklaşık 3 bin lira civarı gelecek olan bir fatura, sırf küçük bir aşımdan dolayı 5 bin liraları görebiliyor. Yaklaşık 2 bin liralık bu şok edici farkı ödememek için, İzmir'deki abonelerin sayaç okumalarını düzenli takip edip, sıcak su ve kombi kullanımlarını optimize etmesi şart.

Merkezi Sistemli Binalarda "Ortalama" Krizi

İzmir'de Karşıyaka, Bornova gibi ilçelerdeki lüks sitelerde çokça kullanılan merkezi sistemlerde yeni tarife komşular arasında krize neden olabilir. Uygulama kapsamında merkezi ısıtmalı apartmanlarda toplam gaz kullanımı daire sayısına bölünerek hesaplanıyor. Yani, binada birkaç kişinin sürekli cam açıkken kombi yakması gibi savurgan davranışları, genel ortalamayı yukarı çekiyor ve tüm dairelerin birden pahalı olan Kademe 2'ye geçmesine sebebiyet verebiliyor. Bu durum komşuların birlikte tasarruf yapmasını mecburi kılıyor. Neyse ki, Kademe 2'ye geçilen bir ayın sonrasında tüketim kısılırsa, takip eden ay tekrar avantajlı Kademe 1'e dönüş sağlanabiliyor. Temel ihtiyaç olan ekmek üretimi yapan yerler ile ibadethaneler ise kademeli fiyat sisteminin tamamen dışında tutuluyor.