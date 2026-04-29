SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan son "Evlenme ve Boşanma İstatistikleri" raporu, Ege’nin başkentinde aile kurumunun alarm verdiğini bir kez daha kanıtladı. 2025 yılı boyunca Türkiye genelinde 193 bin 793 çift yollarını ayırırken, bu acı tablonun zirvesinde yine binde 3,28’lik kaba boşanma hızıyla İzmir yer aldı.

İzmir Zirveden İnmiyor!

İzmir'in sıralamada gerilediğine dair çıkan bazı iddiaların aksine, resmi rakamlar İzmir’in Türkiye’nin en çok boşanan ili olduğunu tescilledi. 2025 yılı boyunca İzmir’i, binde 3,21 ile Antalya ve binde 3,14 ile Denizli takip etti. 2026’nın Mart ayı sonu itibarıyla İzmir Adliyesi’ndeki Aile Mahkemeleri’ne açılan yeni dava dosyaları, bu oranın 2026 yılında da düşmeyeceğinin sinyallerini veriyor.

2025-2026 Karşılaştırması: Boşanmalar Neden Artıyor?

Geçen yılın Mart ayına oranla, 2026’nın aynı döneminde boşanma davalarında %4’lük bir artış gözlendi. Özellikle ekonomik gerekçeler ve "geçimsizlik" vurgusu, yargıya intikal eden dosyaların başında geliyor. TÜİK verilerine göre boşanmaların %34’ü evliliğin ilk 5 yılında gerçekleşirken, bu istatistik İzmir özelinde daha da erkene, "ilk 3 yıl" bandına çekilmiş durumda.

Çocuklar Annede Kalıyor

2025 yılı boyunca kesinleşen boşanma davaları sonucunda 191 bin 371 çocuğun velayeti karara bağlandı. Mahkemelerin verdiği kararlara göre, annelerin aldığı velayet oranı: %74,6, babaların aldığı velayet oranı: %25,4 oranla ortaya çıktı.

İşte Doğu ve Batı Kıyaslaması

Hakkari binde 0,51’lik kaba boşanma hızıyla Türkiye’nin en az boşanan ili olma unvanını korurken, batı illerinde (İzmir, Muğla, Antalya) bu oranların 6 kat daha fazla olması sosyolojik bir tartışmayı da beraberinde getirdi.