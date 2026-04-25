Altınordu Futbol Kulübü, önemli organizasyonlara imza atmaya devam ediyor. Altyapı vizyonu çerçevesinde geleneksel hale getirdiği Felsefe Kardeşliği Turnuvası, bu yıl 20’nci kez düzenlendi ve futbolseverlere keyifli anlar sunmaya devam ediyor. Organizasyon İzmir’de düzenlenirken, grup aşaması tamamlandı. Çeyrek finale yükselen takımlar ise belli oldu.

Gol yağmuru!

Selçuk’taki İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde start verilen turnuva, ikinci günün sonunda grup maçları ile tamamlanmış oldu. Organizasyonun ilk iki gününde toplam 96 karşılaşma oynandı. Oynanan 96 müsabakada fileler tam 366 kez havalandı.

Çeyrek finale yükselen takımlar netleşti!

Turnuvada bugün oynanan mücadelelerin ardından gruplarında ilk dört sırayı alan ekipler belli oldu. Bu ekipler, adını çeyrek finale yazdırdı. Organizasyonda kıyasıya bir rekabet yaşanırken, farklı şehirlerden katılan amatör kulüpler izleyenlerin dikkatini çekti.

2014 doğumlu takımlarda çeyrek finalistler!

2014 doğumlu sporcular kategorisinde çeyrek finale yükselen takımlar; İzmirgücü, Karabağlar Gençordu, Saruhanlı Belediye, Altıngenç, Turgutlu Gençordu, Ankara Kartal, Tire 4 Eylül ve Çamdibi oldu.

2015 doğumlu takımlarda çeyrek finalistler

2015 doğumlu futbolcular kategorisinde ise çeyrek finale kalan takımlar, Altıngenç, Milas Sportif, Söke İdmanyurdu, Saruhanlı Belediye, Kültürspor, Umurcaspor, Yeni Karaman ve Kültürspor olarak dikkat çekti.