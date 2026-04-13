Macaristan’da yapılan seçimleri kazanan Tisza Partisi lideri Peter Magyar, başkent Budapeşte’de düzenlenen zafer konuşmasında destekçilerine seslendi.

Konuşmasına seçimlerin kazananının Macar halkı olduğunu vurgulayarak başlayan Magyar, “Orban yönetimini birlikte geride bıraktık ve ülkemizi yeniden özgürleştirdik. Vatanımızı geri aldık” ifadelerini kullandı.

Tisza’nın elde ettiği sonucu “tarihi bir başarı” olarak nitelendiren Magyar, yeni parlamentoda üçte iki çoğunluğa ulaşabileceklerini belirterek, bu tablonun geçiş sürecinin hızlı, barışçıl ve etkili şekilde yürütülmesine imkan sağlayacağını söyledi. Kendilerine destek veren milyonlarca seçmene teşekkür eden Magyar, güçlü bir yetki aldıklarını dile getirdi.

16 yıllık iktidarı sona eren Viktor Orban ile mücadelesini sembolik bir dille anlatan Magyar, bu süreci “Davud ile Calut mücadelesi”ne benzeterek, “Başta az kişiyle yola çıktık ama sonunda kazanan sevgi oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Magyar’dan sert mesaj: “Sistem değişecek, hesap sorulacak”

Seçim zaferi sonrası konuşmasında Peter Magyar, destekçilerinin “Ruslar evinize” sloganları eşliğinde Macaristan’ın yeniden Avrupa ile bütünleşeceğini vurguladı. Magyar, ülkenin hiçbir güce bağımlı olmayan, başarıyı önceleyen bir yapıya kavuşacağını belirterek, ekonomi, sağlık, eğitim ve güvenlik başta olmak üzere birçok alanda kapsamlı reformlar yapılacağını ifade etti. Geçiş sürecine ilişkin Viktor Orban’a da çağrıda bulunan Magyar, yeni hükümetin önünü kesebilecek adımlardan kaçınılmasını istedi.Parlamentoda elde edilecek güçlü çoğunlukla denge ve denetim mekanizmalarını yeniden kuracaklarını belirten Magyar, Macaristan’ın AB ve NATO içinde yeniden güçlü bir müttefik olacağını söyledi. Avrupa ile ilişkileri güçlendireceklerini ifade eden Magyar, ilk temaslarını Polonya, Viyana ve Brüksel ile gerçekleştireceklerini açıkladı.

Yeni dönemde yargı bağımsızlığının sağlanacağını vurgulayan Magyar, “Ülkeyi zarara uğratan herkes hesap verecek” diyerek reform ve hesaplaşma mesajı verdi.