Miguel Diaz-Canel, olası bir ABD işgaline karşı Küba’nın direneceğini belirterek, “Böyle bir durumda çatışma kaçınılmaz olur, ülkemizi savunuruz. Gerekirse bu uğurda hayatımızı veririz” ifadelerini kullandı.

Küba halkının vatanını her koşulda savunacağını vurgulayan Canel, ABD’nin ülkesine yönelik askeri bir müdahale için meşru bir gerekçesi bulunmadığını savundu. Canel, “Ulusal marşımızda da ifade edildiği gibi, vatan için ölmek, aslında yaşamaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

ABD’den Küba’ya petrol yaptırımı: Vergi ve baskı adımı

ABD Başkanı Donald Trump, Küba’ya petrol sağlayan ülkelere yönelik yeni bir yaptırım kararı alarak, bu ülkelerden gelen tüm ürünlere gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. Beyaz Saray, söz konusu adımın Küba’nın politikalarına karşı ABD’nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını koruma amacı taşıdığını savundu.

Trump, Küba ile petrol tedariki konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyururken, Havana yönetimi bu iddiayı yalanladı. Küba hükümeti ise dışarıdan petrol akışının kesilmesi ihtimaline karşı acil durum önlemlerini devreye aldı.