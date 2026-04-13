Malatya’nın Hekimhan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen feci trafik kazası, bölgeyi yasa boğdu. İşçileri taşıyan bir minibüsün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kontrolden çıkan minibüs şarampole uçtu

Olay, Hekimhan ilçesi sınırlarında yer alan Güvenç Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Özdemir idaresindeki 44 S 7810 plakalı servis minibüsü, maden sahasında çalışan işçileri taşıdığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı. Savrulan araç, metrelerce yükseklikteki şarampole devrilerek durabildi. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek yetkililere bildirmesiyle bölge adeta can pazarına döndü.

Bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi

Kaza ihbarının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi koordinasyonunda olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık birimleri ivedilikle yönlendirildi. Ekiplerin sarp arazide yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda araç içerisindeki yaralılara müdahale edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk incelemelerde, araçta bulunan Hamza Günay’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazanın şiddetiyle ağır yaralanan sürücü ve beraberindeki 11 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Hekimhan Devlet Hastanesi’ne nakledildi.

Hastaneden acı haber geldi

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ali Yücel, doktorların gösterdiği yoğun çabaya ve yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Böylece kazada can kaybı ikiye yükselirken, yaralı 10 kişinin hastanedeki tedavi süreçlerinin devam ettiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin naaşları, otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Güvenlik güçleri, kazanın meydana geldiği bölgede detaylı incelemelerde bulunarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Maden işçilerinin mesai yolculuğunun hüzünle noktalandığı bu elim hadiseye dair adli merciler tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor.