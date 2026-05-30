Alkolün dozunu kaçırıp direksiyon başına geçti, kazayı yaptı ancak aklı da evde bekleyen eşindeydi.

Aksaray, gece yarısı akıllara zarar bir trafik kazasına sahne oldu. Aratol Bahçeli Mahallesi 153. Bulvar üzerinde seyreden Ömer T. (37), alkolün de etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan 68 FB 202 plakalı araç, yol kenarında duran park halindeki bir otomobile arkadan hızla çarptı. Çarpmanın şiddetine rağmen sürücü koltuğundan burnu bile kanamadan çıktı. Şans eseri yaralanan olmadı. Mahalle sakinleri gürültüye fırlayıp hemen telefona sarıldı ve saniyeler içinde olay yerine polis ekipleri ulaştı.

Ehliyet gitti, 50 bin lira ceza kesildi

Polis ekipleri güvenlik önlemlerini aldıktan hemen sonra sürücüye alkolmetre üfletti. Cihazın ekranında beliren rakam adeta bir felaketin habercisiydi: Tam 2.30 promil. Sürücünün GBT sorgusunu derinleştiren trafik polisleri, şahsın geçmiş sabıkasını da ortaya çıkardı. Ömer T.'nin daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaptırdığı anlaşıldı.

Hatalar zinciri pahalıya patladı. Trafik ekipleri, ikinci kez aynı suçu işleyen sürücünün ehliyetine bu kez 2 yıl süreyle el koydu. Sadece bununla da kalınmadı; farklı maddelerin ihlalinden ötürü sürücüye yaklaşık 50 bin liralık para cezası kesildi.

"Eşim beni çok merak eder"

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili derhal adli işlem başlattı ve sürücü hakkında gözaltı kararı verildi. Polis memurları, alkollü sürücüyü ekip otosunun arka kısmındaki emniyet kafesine bindirdi.

İçtiği alkolün etkisiyle yaptığı kazayı, aldığı cezayı ve kelepçeyi tamamen unutan Ömer T., kafesin arkasından polislere yalvarmaya başladı. Tek bir derdi vardı, o da evde kendisini bekleyen eşiydi. Polis memurlarına defalarca "Eşim beni çok merak eder, ne olur arayayım" diyerek dil döken sürücünün o anları, karakol yolunda trajikomik görüntüler oluşturdu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

