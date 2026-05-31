Osmaniye’de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerindeki Taşoluk Tüneli’nde meydana gelen zincirleme trafik kazası korku dolu anlara sebep oldu. Aynı yönde ilerleyen 6 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Bahçe ilçesi sınırlarında yer alan Taşoluk Tüneli içerisinde gerçekleşti.
Çok sayıda ekip intikal etti!
Kazanın ardından çevredeki sürücülerin ihbarının ardından olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. Tünel içerisinde güvenlik önlemleri alınırken, ekipler olası başka bir kazanın yaşanmaması için bölgede kontrollü trafik uygulaması gerçekleştirdi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen 2 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Uzun araç kuyrukları oluştu!
Kaza sebebiyle TAG Otoyolu’nun Gaziantep yönünde trafik yoğunluğu meydana geldi.