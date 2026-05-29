Yozgat’ın Çayıralan ilçesi, 3 yaşındaki Aybüke İnce’den gelecek iyi habere kilitlendi. Söbeçimen köyüne bağlı Alamettin Yaylası’nda akşam saatlerinde evinden çıkan küçük kız, bir daha geri dönmedi. Ailesinin çaresiz ihbarı üzerine bölgede adeta zamanla yarış başladı.

İki şehirden ekipler seferber oldu

Saat 20.12’de gelen ihbar, jandarma ve arama kurtarma ekiplerini harekete geçirdi. Yaylanın zorlu arazi koşullarında Aybüke’nin izini bulmak için sadece Yozgat değil, Kayseri’den gelen ekipler de sahaya indi. Komandolar, JASAT, asayiş timleri, AFAD personeli ve orman işletme müdürlüğü görevlileri koordineli şekilde bölgeyi tarıyor.

Arama zincirine yüzlerce gönüllü vatandaş da katıldı. Gece karanlığında el fenerleriyle her taşın altına bakılıyor. Tek bir amaç var; küçük Aybüke’yi sağ salim ailesine kavuşturmak.

"Devletin tüm imkanları sahada"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kriz merkezine dönüşen yaylaya giderek çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden anlık durum raporu alan Vali Özkan, operasyonun büyüklüğüne dikkat çekti. Valilik de sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, arama faaliyetlerinin kesintisiz süreceğini ilan etti.

Hava sıcaklığının düştüğü yaylada ekiplerin amansız mücadelesi devam ediyor. İz takip köpekleri ve termal kameralar da arama çalışmalarında aktif olarak kullanılıyor. Gözler şimdi yayladan gelecek müjdeli haberde.

