Aksaray-Nevşehir kara yolunda yağışın ardından kayganlaşan zemin faciayı beraberinde getirdi. Kontrolden çıkan bir tur otobüsü, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Yağmur yolu kaydırağa çevirdi

Kaza, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 45’inci kilometresinde meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle zemin tamamen kayganlaştı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tur otobüsü, tekerleklerin boşa dönmesiyle kontrolden çıktı.

Hızla savrulan dev araç, yol ortasındaki beton refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle duramayan otobüs, bariyerleri ezip karşı şeride geçerek durabildi.

14 kişi yaralı

Kazayı gören diğer sürücüler hemen araçlarını durdurup yardıma koştu. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre otobüs içerisinde bulunan yolculardan 14’ü yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi otoyol kenarında yaptı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri, yeni bir kazanın yaşanmaması için otoyolda trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağlıyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.