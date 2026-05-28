Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki gence otomobil çarptı. Dehşet anları çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce ileriye fırlayan genç, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Saniyeler içinde yola savruldu

Olay, Hacılar ilçesine bağlı Sakar Çiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Evine gitmek üzere halk otobüsünü kullanan Y.D., gideceği durağa gelince araçtan indi. Otobüsün hemen arkasından koşturarak yolun karşı tarafına geçmek istedi. Tam o esnada hızla gelen bir otomobil gence çarptı. Çarpma o kadar sertti ki, talihsiz genç havada taklalar atarak asfalta çakıldı. Görenlerin yüreği ağzına geldi.

Feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbar hattının ardından bölgeye kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü gözaltında, soruşturma sürüyor

Olay yerine ulaşan sağlık personeli, ağır yaralanan 16 yaşındaki Y.D.'ye ilk müdahaleyi yol ortasında yaptı. Ambulansla en yakın hastaneye kaldırılan gencin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Jandarma ekipleri ise kazaya karışan otomobil sürücüsünü olay yerinde gözaltına aldı.



