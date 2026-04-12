Olay, sabah saatlerinde Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Meşelik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kalp krizi geçiren Naime Gölbaşı için yakınları zaman kaybetmeden harekete geçti. Gölbaşı, köy minibüsüyle hastaneye ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Sağanak dereyi taşırdı, yol kapandı

Ancak bölgede etkili olan sağanak yağış, hayat kurtarma çabasını trajediye dönüştürdü. Yağış nedeniyle debisi yükselen dere, yatağından taşarak köy yolunu ulaşıma kapattı. İçerisinde Naime Gölbaşı’nın bulunduğu minibüs, taşan suların ortasında mahsur kaldı.

Ekipler seferber oldu

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ekipleri, jandarma ve belediyeye ait iş makineleri sevk edildi. Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen ekipler, minibüsü kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Dakikalarca müdahale edildi ama kurtarılamadı

İş makinelerinin desteğiyle minibüs, mahsur kaldığı noktadan çıkarılarak güvenli bölgeye alındı. Sağlık ekipleri araç içerisinde Naime Gölbaşı’na uzun süre müdahale etti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Gölbaşı hayatını kaybetti.