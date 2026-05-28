Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında patlak veren tartışma dakikalar içinde kanlı bir çatışmaya dönüştü. Atatürk Mahallesi'ni savaş alanına çeviren silahlı kavgada 35 yaşındaki Doğan Baday hayatını kaybederken, 8 kişi de kurşunların hedefi oldu. Çevre sakinlerinin korku dolu anlar yaşadığı mahallede güvenlik güçleri alarm durumuna geçti.

Sokak ortasında silah sesleri: 1 ölü, 8 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe’nin merkez mahallelerinden Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, tansiyonun yükselmesiyle yerini silahlara bıraktı. Silahların çekilmesiyle mahalle adeta kurşun yağmuruna tutuldu. Namlulardan çıkan mermiler Doğan Baday’ın yaşamını hayattan kopardı. Baday olay yerinde can verdi.

Çatışma ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık personeli, itfaiye ve jandarma komando ekibi sevk edildi. Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin sokak ortasında yaptığı ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere taşındı. Hastanelerin acil servisleri önünde de yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Komandolar mahallede nöbette

Olayın ardından jandarma ekipleri Atatürk Mahallesi'nin giriş ve çıkışlarını tamamen kapattı. Yeni bir çatışma riskine karşı zırhlı araçlar kritik noktalara yerleştirildi. Soruşturmayı derinleştiren asayiş ekipleri, kavgaya karışan ve silah kullanan şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için sokaktaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İlçede gergin bekleyiş sürüyor. Soruşturma çok yönlü devam ediyor.

