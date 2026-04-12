Macaristan’da gerçekleştirilen genel seçimlerde oy sayımı devam ederken, ilk sonuçlar siyasi dengelerde önemli bir değişime işaret etti. Resmi verilere göre sandıkların büyük bölümü açılırken, muhalefet lideri Peter Magyar yarışta açık ara öne geçti.

İlk sonuçlar: Muhalefet açık farkla önde

Ulusal Seçim Ofisi verilerine göre oyların yüzde 60’tan fazlası sayıldı. Buna göre Magyar liderliğindeki Tisza Partisi oyların yaklaşık yüzde 68’ini alarak büyük bir üstünlük sağladı.

Mevcut Başbakan Viktor Orban’ın liderliğini yaptığı Fidesz ise koalisyon ortağı KDNP ile birlikte yaklaşık yüzde 28 seviyesinde kaldı.

Orban’dan tebrik telefonu

Seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından Orban’ın, rakibi Peter Magyar’ı telefonla arayarak tebrik ettiği açıklandı. Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu görüşmeyi kamuoyuyla paylaştı.

“Sonuç acı verici ama açık”

Başkent Budapeşte’de destekçilerine seslenen Orban, seçim sonuçlarını kabul etti. Orban, “Sonuç bizim için acı verici ama açık. Yönetme yetkisi bize verilmedi” ifadelerini kullanarak yenilgiyi resmen kabul etti.

Ayrıca Fidesz’in bundan sonraki süreçte muhalefette görev yapacağını belirtti.

Katılımda rekor: Yurt dışı ve uzaktan oy arttı

Seçimlere katılım oranı dikkat çekti. Yurt dışı temsilciliklerde oy kullanmak için kayıt yaptıran seçmen sayısı 90 bini aşarak rekor kırdı. Uzaktan oy kullananların sayısı ise yaklaşık 224 bine ulaştı.

Ülke genelinde seçmenler, 10 bini aşkın seçim merkezinde oy kullandı.

Uluslararası destek dikkat çekti

Seçim öncesinde Viktor Orban’a birçok uluslararası lider açık destek verdi. Bu isimler arasında Donald Trump, Giorgia Meloni, Javier Milei ve Binyamin Netanyahu yer aldı.

Siyasi tablo değişiyor

İlk sonuçlar, Macaristan’da uzun süredir devam eden siyasi dengelerin değişebileceğine işaret ediyor. Nihai sonuçların açıklanmasıyla birlikte ülkenin yeni siyasi döneminin şekillenmesi bekleniyor.