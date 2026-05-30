ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin nihai kararı değerlendirmek üzere Beyaz Saray’da danışmanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. ABD basınında yer alan haberlere göre, yaklaşık iki saat süren görüşmede herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

Karar alınmadı iddiası

The New York Times’ın üst düzey bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Trump’ın Beyaz Saray’daki Durum Odası’nda yapılan toplantıdan İran ile olası anlaşma taslağına ilişkin bir karar almadan ayrıldığı aktarıldı. Beyaz Saray’dan ise görüşmeye ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Toplantı öncesi açıklama

Trump, toplantı öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’ın nükleer silah sahibi olmayacağını kabul etmesi gerektiğini belirtmiş, ayrıca Hürmüz Boğazı’nın serbest deniz trafiğine açılması gerektiğini ifade etmişti. ABD Başkanı, İran’a ait zenginleştirilmiş uranyumun yer altından çıkarılarak imha edilmesini savunmuş, Hürmüz Boğazı’nda İran limanlarına yönelik bazı yaptırımların kaldırılabileceğini de dile getirmişti.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Trump’ın müzakere sürecine ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, Batılı ülkelerin dayatmacı bir dil kullanma hakkı olmadığını ifade etti.

Taraflar arasındaki müzakere sürecine ilişkin belirsizlik sürerken, Beyaz Saray’daki görüşmenin ardından sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.