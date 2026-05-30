Amerika ve Meksika arasında ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın (USMCA) Ortak Gözden Geçirme sürecine dair ikili görüşmeler resmen tamamlandı. Konuyla ilgili ABD Ticaret Temsilciliği’nden (USTR) yapılan açıklamada, iş birlikleriyle ilgili yeni mesajlar verildi. ABD’nin Meksika ile dış ticaret açığını indirme ve tedarik zincirlerinin güçlendirme hedeflerinin tamamlandığı ifade edildi.

Hangi maddelerde mutabakat sağlandı?

Görüşmeyi sağlayan müzakerecilerin, Meksika’daki ilk tur sırasında özellikle otomotiv menşei kuralları ve çelik, alüminyum gibi maddelerin ekonomik güvenlikle öncelikli konuları ele aldığı belirtilirken; iki ülkenin özellikle tıbbi cihazlar, ilaç, kozmetik gibi ürünlerinin yanı sıra pek çok konuda iş birliklerini iletme noktasında mutabakat sağlandığı bilgisi aktarıldı.

Yeni tarihler de belli oldu

Açıklamada, ikinci turun yapılacağı tarihler de verildi. 16-17 Haziran'da başkent Washington'da yapılacak ikinci turda bu görüşmelerin sürdürüleceği ve tarım ile eşit rekabet koşullarının ele alınacağı bilgisi aktarıldı.

Görüşmelerin üçüncü turunun ise 20 Temmuz haftasında Mexico City'de gerçekleştirileceği bildirildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "ABD, USMCA'nın ABD'li üreticilere, çiftçilere, hayvancılara, işçilere, hizmet sağlayıcılara ve her ölçekten işletmeye fayda sağlamasının ve üçüncü ülkelerin bundan haksızca faydalanmasının önlenmesinin önemini vurgulamaya devam etmektedir."