İran ile ABD arasında tansiyonu yükselten yeni bir gelişme gündeme geldi. İran basınında yer alan haberlerde, İran ordusuna ait hava savunma sistemlerinin Buşehr kenti yakınlarında ABD’ye ait bir insansız hava aracına (İHA) müdahalede bulunduğu öne sürüldü. İddialar kısa sürede uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) konuya ilişkin açıklama geldi. CENTCOM, İran tarafından ortaya atılan “ABD hava aracının düşürüldüğü” yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

ABD Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Hiçbir ABD hava aracı düşürülmemiştir. ABD’ye ait tüm hava araçlarının yeri bellidir” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca bölgede görev yapan ABD unsurlarının faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi. İran basınında ise olayın askeri kaynaklara dayandırıldığı ve İran hava savunma sistemlerinin şüpheli bir hava hedefini etkisiz hale getirdiği ileri sürüldü.

Öte yandan İran’ın Cem kenti Valisi Mesud Tangestani de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gece saatlerinde bölgede duyulan patlama seslerinin düşmana ait bir hava aracının imha edilmesinden kaynaklandığını savundu. Tangestani, olayın ardından kentte herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmadığını ve durumun kontrol altında olduğunu ifade etti. Bölgedeki gelişmelerin, son dönemde artan İran-ABD gerilimini daha da tırmandırabileceği değerlendiriliyor.