Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. İki ülke arasındaki müzakere sürecine değinen Başkan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İran’ın nükleer silaha sahip olmayacağını kabul ederek Hürmüz Boğazı’nın yeniden deniz ulaşımına açılmasını kabul etmesine yönelik mesaj verdi. Trump, Hürmüz Boğazı’ndan herhangi bir geçiş ücretinin de alınmaması gerektiğini belirtti.

“Zaten çok fazla sayıda değiller”

İran'ın Hürmüz Boğazı'na yerleştirdiği mayınların büyük bir kısmının ABD ordusu tarafından imha edildiğini belirten Trump, “Eğer varsa, tüm deniz mayınları etkisiz hale getirilecek. İran, geride kalan mayınların imha edilmesini derhal tamamlayacaktır, zaten çok fazla sayıda değiller” ifadelerini kullandı.

“Evlerine dönme sürecine başlayabilir”

İran limanları yakınlarındaki ablukanın kaldırılmasına dair de konuşan Trump, şunları söyledi: “Kaldırılacak olan daha önce benzeri görülmemiş deniz ablukamız nedeniyle boğazda mahsur kalan gemiler artık ‘evlerine dönme' sürecine başlayabilir. Benden, en sevdiğiniz başkanınızdan, eşlerinize, anne babalarınıza ve ailelerinize selam söyleyin. Yaklaşık 11 ay önce gerçekleştirdiğimiz bombardıman ardından neredeyse çökmüş dağların altında derinlere gömülen zenginleştirilmiş materyal, üzerinde mutabık kalındığı üzere ABD tarafından İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yakın koordinasyon içinde çıkarılacak ve imha edilecektir.”

Mekanik faaliyetleri gerçekleştirebilecek ülkelerin sadece Amerika ve Çin olduğunu da ekleyen Trump, "çok daha az öneme sahip diğer maddeler" üzerinde de anlaşmaya varıldığını söyledi.