ABD hükümetinden dikkatleri çeken bir adım geldi. Washington, Tahran'ın askeri gücünü pekiştirmesinin ve Orta Doğu'daki dengeleri sarsmasının önüne geçmek için kritik bir hamle yaptı. ABD Hazine Bakanlığı, İran ordusunun en önemli gelir kapısı olan yasa dışı petrol ticaretini çökertmek amacıyla geniş kapsamlı yeni yaptırım kararlarını devreye soktuğunu duyurdu. İran Genelkurmay Başkanlığına bağlı faaliyet gösteren Sepehr Energy Jahan firmasının paravan şirketler ve gizli tanker filoları üzerinden yürüttüğü ham petrol ihracatı doğrudan hedef alındı.

Bakanlık resmi açıklama yaptı

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC), İran'ın askeri petrol satışlarına karşı ek adımlar attığı bildirildi. Satışların, İran'ın silahlı kuvvetlerinin yeniden inşasını finanse etmesine ve ABD ile bölgedeki ortaklarına yönelik tehditlerini sürdürmesine imkan verdiği belirtilen açıklamada, İran ordusunun bir dizi paravan şirket aracılığıyla İran ham petrolünü satarak gelir sağladığı ifade edildi.

“İzin vermeyeceğiz”

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, “Hazine Bakanlığı, İran ve ordusunu ABD müttefikleri ile Orta Doğu'daki ortaklarını tehdit etmek için ihtiyaç duyduğu finansal kaynaklardan mahrum bırakmak amacıyla İran'ın petrol satışları üzerindeki baskıyı artırmaya devam edecektir. İran hükümetinin silahlı kuvvetlerini ve askeri yeteneklerini yeniden inşa etmek amacıyla petrol gelirlerini artırmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.