Karayipler ülkesi Haiti, ülkenin en önemli tarihi yapılarından biri olan Laferriere Kalesi’nde yaşanan trajediyle sarsıldı. Geleneksel bir etkinlik sırasında meydana gelen izdihamda ilk belirlemelere göre 30 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Tarihi kalede yoğunluk kontrolden çıktı

Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, ülkenin kuzeyinde bulunan kalede düzenlenen geleneksel kutlamalara yoğun katılım oldu. Turistlerin ve yerel halkın akın ettiği etkinlikte kalabalığın kısa sürede kontrolsüz şekilde büyüdüğü belirtildi.

Organizasyon sırasında güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığı, özellikle yalnızca tek bir giriş-çıkış noktasının açık tutulmasının izdihama zemin hazırladığı ifade edildi.

Can kaybı ve yaralı sayısı artabilir

İzdiham sırasında çok sayıda kişinin ezilerek ağır yaralandığı, olay yerinde hayatını kaybedenlerin sayısının ise 30 olarak açıklandığı bildirildi. Yetkililer, hastanelerde tedavi altına alınan yaralılar nedeniyle bilanço’nun artabileceği uyarısında bulundu.

Acil ekiplerin bölgeye sevk edildiği ve yaralıların çevredeki sağlık kuruluşlarına taşındığı kaydedildi.

UNESCO listesindeki yapı alarm veriyor

19’uncu yüzyılda inşa edilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Laferriere Kalesi, Haiti’nin en önemli turistik ve kültürel simgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, böylesine yoğun ziyaretçi alan tarihi yapılarda güvenlik planlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Soruşturma başlatılması bekleniyor

Olayın ardından yetkililerin organizasyon süreci ve alınan önlemlerle ilgili kapsamlı bir inceleme başlatması bekleniyor. İhmallerin tespit edilmesi halinde sorumlular hakkında yasal işlem uygulanabileceği ifade ediliyor.

Yaşanan facia, kalabalık yönetimi ve etkinlik güvenliği konusundaki eksiklikleri bir kez daha gündeme taşıdı.