İran semalarında sıcak saatler yaşanıyor. Ülkenin güney kesiminde hareketli anların kaydedildiği bildirilirken, İran askeri kaynakları Buşehr kenti yakınlarında ABD'ye ait bir insansız hava aracının (İHA) hedef alındığını iddia etti. Tasnim Haber Ajansı'nın paylaştığı bilgilere göre, sınır ihlali yaptığı öne sürülen Amerikan İHA'sını durdurmak amacıyla İran hava savunma sistemlerinden füze ateşlendi.

İlk açıklama validen geldi

Bölgede yaşanan paniğe karşı ilk açıklama ise İran’ın Cem kenti Valisi Mesud Tangestani'den geldi. Yerel halkın duyduğu patlama seslerinin bu askeri müdahaleyle ilişkili olduğunu doğrulayan Vali Tangestani, yabancı bir hava aracının etkisiz hale getirildiğini ve kent genelinde asayişin sağlandığını belirtti.

“Uyarı ateşi” iddiaları gündeme geliyor

Son dönemde Hürmüzgan ve Buşehr eyaletlerinde peş peşe patlama seslerinin yükselmesi, bölgedeki askeri hareketliliğe gözleri çevirdi. Nitekim bazı yerel kaynaklar, İran Silahlı Kuvvetleri'nin güney sınırlarından belirli hedeflere doğru füze atışları gerçekleştirdiğine yönelik iddiaları gündeme getiriyor. Bu atışların, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kurallarına uymadığı iddia edilen ticari veya askeri gemileri durdurmaya yönelik birer "uyarı ateşi" olduğu yorumları yapılıyor.