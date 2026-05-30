Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası Grubu ve Dünya Ticaret Örgütü’nden (DTÖ) Orta Doğu’da devam eden gerilimle ilgili açıklama geldi. Kurumların yaptığı ortaklaşa açıklamada, deniz taşımacılığının normal seyrine dönmemesi halinde, Kuzey Yarımküre'de yaz aylarındaki zirve talep dönemi öncesinde küresel petrol stoklarının hızla erimeye devam etmesinin yakıt arz güvenliği, piyasa istikrarı ve genel ekonomik dayanıklılık açısından giderek artan riskler oluşturabileceğine işaret edildi.

Riskler giderek artıyor

Hürmüz Boğazı’ndaki ABD ablukasına işaret ederek ortak açıklamada bulunan kurumlar, “Deniz taşımacılığının normal seyrine dönmemesi halinde, Kuzey Yarımküre'de yaz aylarındaki zirve talep dönemi öncesinde küresel petrol stoklarının hızla erimeye devam etmesi; yakıt arz güvenliği, piyasa istikrarı ve genel ekonomik dayanıklılık açısından giderek artan riskler oluşturacaktır” ifadelerini kullandı.

Yoksul ülkeler daha fazla etkileniyor

Çatışmaların yükselen akaryakıt ve gübre fiyatlarını, artan belirsizlik ve istihdam alanındaki riskler açısından dünya ekonomisini yakında ilgilendirdiğini belirten kurumlar, özellikle bu süreçten yoksul ülkelerin orantısız şekilde çok daha fazla etkilendiğinin altını çizdi. Kurumların yaptığı açıklamada ikili girişimler ve çok taraflı ortak yardım mekanizmalarının güçlendirilmesine de vurgu yapılarak gerekli seçeneklerin değerlendirilme aşamasında olduğu duyuruldu.