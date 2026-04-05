Son Mühür- Linoel Messi ve Christiano Ronaldo'nun kariyerlerinin son günlerini yaşadığı süreçte onlardna boşalacak tahta en kuvvetli aday olan Kylian Mbappe, yeteneğinden çok karakteri nedeniyle tartışılıyor.

Fransa Milli Takımı'nın Kolombiya'yı 3-1 yendiği hazırlık maçında 79.dakikada oyuna giren Mbappe'nin, sahaya kaptan olarak çıkan Kante^den kaptanlık pazubantını almasına tepkiler dinmiyor.

PSG'de Mbappe'ye sorunlu bir birliktelik yaşayan teknik direktör Luis Enrique, Kylian Mbappé hakkında Fransa basınına konuştu.

Enrique'nin açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle...



Gördüğüm em yetenekli oyunculardan biri...



“İnsanlar bana sürekli Kylian Mbappé hakkında soru soruyor ve dürüst olmak gerekirse, yetenek hiçbir zaman tartışma konusu olmadı. Gördüğüm en yetenekli oyunculardan biri. Ama futbol sadece yetenekle ilgili değil, zihniyet, saygı ve bir takımın gerçekte ne olduğunu anlamakla da ilgili.”

Futbol kibiri cezalandırır...

İnsanlar yeteneği otoriteyle karıştırıyor. Evet, yetenekli, bunu kimse inkar etmiyor. Ama futbol kibiri cezalandırır. Takım arkadaşlarına saygı duymazsan, onlarla mücadele etmezsen, bu eninde sonunda sahada kendini gösterir.



Soyunma odasındaki atmosfer...



Onunla yaşadığım şey liderlik değil, kontroldü. Başrol oyuncusu olmakla sistemin kendisi olmaya çalışmak arasında çok ince bir çizgi var. Ve bir oyuncu her şeyi, takımın nasıl oynayacağını, diğerlerinin nasıl hareket edeceğini, hatta soyunma odasındaki atmosferi bile dikte etmeye başladığında, bu artık liderlik değildir. Bu neredeyse bir diktatörlüktür.

Lider fedakarlık yapar...

Bir noktada şu soruyu sormak gerekiyor: Takımları daha iyi hale mi getiriyor, yoksa sadece kendini mi büyütüyor? Çünkü bana göre gerçek bir lider fedakarlık yapar, talep etmez.

Ve bu durum değişene kadar, ne kadar gol atarsa ​​atsın, takımlarının başarabileceği şeylerin her zaman bir sınırı olacaktır."